Военнослужащим в Подмосковье вручили десятки ключей от квартир

Замминистра обороны Цивилева вручила ключи от квартир военнослужащим в Балашихе

Статс-секретарь — замминистра обороны Анна Цивилева вручила военнослужащим в Подмосковье десятки ключей от квартир. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Цивилева вручила ключи от 20 служебных и одного постоянного объекта недвижимости в доме, расположенном на Балашихинском шоссе. Ремонт в них, отметили в Минобороны, провели за счет «Росжилкомплекса».

Заместитель министра обороны поздравила военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества и напомнила, что 2025 год был объявлен президентом Владимиром Путиным годом защитника Отечества. Она также поблагодарила их близких за терпение и поддержку. Помимо этого, Цивилева ответила на вопросы военнослужащих и членов их семей, связанные с компенсацией половины расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в служебной квартире с ребенком-инвалидом, регистрацией в съемном жилье и условиях военной ипотеки. Она заявила, что в ведомстве обсуждается улучшение программ, которые направлены на обеспечение военнослужащих недвижимостью, включая расширение возможностей военной ипотеки.

В феврале стало известно, что президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий для военнослужащих на 9,5 процента с 1 января 2025 года.