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12:23, 20 февраля 2025Силовые структуры

Воевавшего на стороне ВСУ с 2016 года наемника из Грузии заочно осудили в Донецке

В ДНР суд заочно приговорил наемника из Грузии за бои на стороне ВСУ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Reuters

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 42-летнего наемника из Грузии к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Иностранца признали виновным по статье 359 УК РФ («Наемничество»).

По версии следствия, в 2016 году осужденный приехал на территорию Украины и вступил в ряды «Грузинского национального легиона» (признан в России террористическим и запрещен). Он принимал участие в боевых действиях в Донбассе до ноября 2024 года. За это время мужчина получил вознаграждение, эквивалентное более 7,2 миллиона рублей.

Ранее прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении двоих граждан Грузии, участвовавших в боях на стороне Украины в качестве наемников.

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