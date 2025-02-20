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16:28, 20 февраля 2025Силовые структуры

За 2024 год российские суды выслали из страны на треть больше мигрантов

Глава Верховного суда Подносова: в 2024 г. выслано на треть больше мигрантов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова в ходе совещания судей рассказала, что в 2024 году из страны по решению судов было выслано на треть больше мигрантов, чем в 2023-м. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает РИА Новости.

Подносова рассказала, что увеличилось количество дел об административных правонарушениях в сфере защиты госграницы и обеспечения режима пребывания иностранцев — с 31 процента до 34. Соответственно, возросло и количество тех, кому назначено наказание в виде административного выдворения за пределы страны.

Подносова пообещала, что обобщит практику назначения этого вида наказания, а также изучит вопросы, связанные с порядком помещения в специальные учреждения иностранных граждан, подлежащих принудительному выдворению из России.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании судей в Верховном суде поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства.

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