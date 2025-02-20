Политолог Журавлев: Залужный сможет победить Зеленского на возможных выборах

В случае проведения на Украине президентских выборов экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол в Великобритании Валерий Залужный сможет одержать победу над действующим лидером страны Владимиром Зеленским, считает политолог Дмитрий Журавлев. Исход возможного выбора украинцев между двумя политиками эксперт оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее издание The Economist со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания внутренний опрос сообщило, что Зеленский разгромно проиграет возможные выборы Залужному. Как отмечает The Economist, опрос предрек Зеленскому разгромное поражение от Залужного на фоне усталости украинского общества от продолжающегося конфликта с Россией.

«Залужному легче избраться, чем Зеленскому, потому что он часто ни за что не отвечал, и относительно тяжелых моментов он может сказать, что он ни при чем. Залужный может победить Зеленского, но вопрос в том, что кандидатов может быть побольше, чем [один] Залужный», — заявил Журавлев.

Залужный — самый раскрученный и известный. Если они останутся с с Зеленским вдвоем, то Залужный бесспорно победит Дмитрий Журавлев политолог

При этом эксперт подчеркнул, что США могут быть заинтересованы в победе иного кандидата. «Нужно яркое лицо, кто-то из военных, которому можно приписать какие-то победы. Нужна не столько рациональная, сколько эмоциональная фигура», — заключил собеседник «Ленты.ру».

19 февраля Зеленский назвал дезинформацией слова президента США Дональда Трампа о своем низком рейтинге. Политик подчеркнул, что не комментирует свой рейтинг, так как такие действия свидетельствуют, что в стране «идут политические соревнования».