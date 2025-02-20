Зеленский встретился со спецпосланником Трампа

Президент Украины Зеленский встретился со спецпосланником США Келлогом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».

На опубликованных со встречи кадрах Келлог заходит в кабинет украинского лидера и здоровается с ним. Они сразу начинают беседовать, стоя перед столом рядом с журналистами.

Отмечается, что стороны решили отказаться от совместной пресс-конференции по итогам встречи.

Келлог прибыл с визитом в Киев 19 февраля. Переговоры с Владимиром Зеленским назывались главной целью его визита.