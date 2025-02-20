Житель Москвы пожаловался на сырники с металлической стружкой из «ВкусВилла»

В Москве покупатель пожаловался на сырники с металлом из «ВкусВилла»

Житель Москвы пожаловался на сырники с металлической стружкой, которые он заказал во «ВкусВилле». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Продукция была приобретена в магазине на Борисовских прудах.

«Самое страшное, что уже съели часть сырников и не знаем, могли ли уже проглотить ее», — рассказал покупатель. По его словам, он обратился в техподдержку магазина, где ему заявили о начале проверки.

14 февраля стало известно, что житель Москвы купил во «ВкусВилле» зефир с металлической стружкой внутри. Сладости он приобрел в магазине сети в районе станции метро «Беломорская» на севере столицы. Мужчина утверждает, что, раскусив десерт, обнаружил внутри острую металлическую стружку.