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12:40, 20 февраля 2025Силовые структуры

Златоустовский маньяк вновь обжаловал в Верховном суде пожизненный срок

Маньяк из Златоуста вновь обжаловал в Верховном суде пожизненный срок
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Маньяк из Златоуста Николай Мозляков вновь обжаловал в Верховном суде России пожизненный приговор по делу о расправах. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде зарегистрирована жалоба Мозглякова. Кассационные жалобы осужденного в течение года поступали уже пять раз.

Ранее Верховный суд РФ вернул без рассмотрения жалобу на пожизненный срок Николаю Мозглякову.

В 2008 году Мозляков был признан виновным. Потерпевшие, семиклассницы Анна Лютая и Анна Мохнаткина и первоклассница Валерия Лютая, пропали 1 апреля 2008 года. На следующий день семиклассницы были обнаружены с многочисленными ножевыми ранениями. Валерия Лютая была тяжело ранена, но выжила и дала показания, благодаря которым преступник вскоре был задержан.

Мозгляков дал признательные показания в совершенном преступлении. Кроме того, его причастность подтвердили результаты экспертизы.

Мужчина был ранее неоднократно судим и последний раз освободился из мест лишения свободы в августе 2007 года. Он состоит в гражданском браке и является отцом трехлетнего сына. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым. О причинах, толкнувших его на совершение преступления, не сообщалось.

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