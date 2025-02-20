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15:36, 20 февраля 2025Культура

Звезда культовых фильмов рассказал о съемке их продолжения

Уилл Смит рассказал о подготовке к съемкам сиквелов «Хэнкока» и «Я — Легенда»
Андрей Шеньшаков

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Актер Уилл Смит раскрыл подробности грядущих продолжений картин «Хэнкок» и «Я — Легенда», в которых он сыграл главную роль. Об этом он рассказал на подкасте блогера xQc в социальной сети X (бывший Twitter).

Как сообщил Смит, продюсеры «Хэнкок 2» сейчас работают над «крутой идеей» для сиквела. Впрочем, до реализации еще «долгий путь». Известно, что на одну из ролей в фильме Уилл хочет пригласить Зендею. Отмечается, что о возможном продолжении «Хэнкока» впервые заговорили еще в 2008 году, но все это время проект не находил спонсоров для реализации.

Вторая часть «Я — Легенда» на еще более раннем этапе разработки. Сейчас Смит обсуждает с Майклом Б. Джорданом «будущую работу над сиквелом».

Ранее стало известно, что россияне заставили Уилла Смита закрыть комментарии в соцсетях. Это произошло из-за фотографий актера со скандальным рэпером P.Diddy, которого обвиняют в сексуальных преступлениях и торговле людьми.

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