Россияне заставили Уилла Смита закрыть комментарии в соцсетях

Уилл Смит закрыл комментарии в соцсетях из-за русскоговорящих пользователей

Американский актер Уилл Смит закрыл комментарии в соцсетях из-за русскоговорящих пользователей. На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Подписчики из России начали оставлять множество комментариев на странице артиста после того, как его заметили на архивных фотографиях с вечеринок скандального музыканта и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy.

Ранее мать P.Diddy Дженис Смоллс Комбс прокомментировала обвинения против сына.

Продюсер и рэпер Шон Комбс был арестован по обвинению в насилии и торговле людьми.

