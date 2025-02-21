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14:34, 21 февраля 2025Ценности

59-летняя супермодель показала лицо без макияжа

59-летняя супермодель Паулина Поризкова показала лицо без макияжа на новом фото
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @paulinaporizkov

Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала внешность без макияжа на новом фото. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

59-летняя манекенщица позировала перед камерой, сидя на кухне с обнаженными плечами. Она продемонстрировала лицо крупным планом, отказавшись от декоративной косметики.

«Это утренний свет, честный и неумолимый, который, кажется, подчеркивает каждое несовершенство на моем лице. Осталось семь недель до 60 [лет]», — указала в подписи знаменитость.

При этом модель отметила, что ее избранник — 62-летний сценарист Джефф Гринштейн — считает ее красивой.

Ранее Поризкова снялась в бикини в объятиях возлюбленного.

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