Адвокат P.DIddy заявил об отказе защищать его в суде

Адвокат P.DIddy Рикко отказался защищать рэпера в суде по делу об изнасилованиях

Адвокат рэпера Шона Комбса, известного как P.DIddy, Энтони Рикко заявил о том, что не может продолжать защищать своего клиента в суде по делу о сексуальных преступлениях и торговле людьми. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам юриста, его выход из процесса поможет как можно скорее начать разбирательство и судить Дидди.

«Я предоставил Шону Комбсу высокий уровень юридических услуг для суда, но я ни при каких обстоятельствах не могу продолжать эффективно выступать в качестве его адвоката в этом деле», — заявил Рикко.

Ранее стало известно, что защита рэпера P. Diddy заявила о том, что артист и продюсер подвергся расистскому преследованию со стороны прокуроров.