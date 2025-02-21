Беспилотное «Зубило» отправят на апробацию

Глава Ремдизеля Захаров: Беспилотную бронемашину «Зубило» отправят на апробацию

Беспилотную бронемашину «Зубило» в ближайшее время отправят на апробацию. Об этом генеральный директор предприятия «Ремдизель» Александр Захаров сообщил РИА Новости.

«Сейчас мы дорабатываем машину, и в ближайшее время, я думаю, в пределах месяца-полутора, технику заберут под военные задачи», — сказал глава «Ремдизеля» на полях выставки IDEX 2025 в ОАЭ.

Он уточнил, что по результатам апробации выяснят все нюансы применения беспилотной машины и потребности войск. На основе этой информации машину доработают.

Захаров подчеркнул, что разработчики стремятся создать надежную и достаточно доступную машину, поскольку велика вероятность утраты беспилотника, действующего на переднем крае.

Беспилотная платформа «Зубило» построена на серийном двухосном шасси КамАЗ. Машина предназначена для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. «Зубило» несет спаренную установку с автоматическими пушками калибра 23 миллиметра.

В августе 2024 года Захаров сообщил, что «Ремдизель» работает над роботизированной версией гусеничного тягача МТ-ЛБ.