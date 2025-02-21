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07:01, 22 февраля 2025МирЭксклюзив

В ЕС заявили о зависимости от поставок китайских беспилотников

В Европарламенте заявили о зависимости от поставок китайских беспилотников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Бельгии Хильда Вотманс подняла вопрос о зависимости Евросоюза (ЕС) от поставок китайских беспилотников и их комплектующих. Об этом евродепутат заявила в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

Она подчеркнула, что конфликт на Украине продемонстрировал важную роль беспилотников в современных конфликтах: от сбора разведданных и нанесения точечных ударов до материально-технической поддержки и операций по маскировке.

«Производство украинских беспилотных летательных аппаратов достигло беспрецедентного уровня, достигнув четырех миллионов единиц в год, и, как сообщается, Россия не отстает в этом темпе. Это стремительное развитие подчеркивает необходимость пересмотра Европой своих собственных оборонных стратегий, особенно в связи с тем, что быстрые инновационные циклы в области беспилотных летательных аппаратов и технологий борьбы с ними быстро приводят к устареванию систем», — пишет Вотманс.

Европа по-прежнему сильно зависит от беспилотников и комплектующих китайского производства. Учитывая растущее геополитическое влияние Китая и его тесное сотрудничество с Россией, эта зависимость представляет значительный риск для европейской оборонной автономии. Усилия по созданию производства в Украине подчеркивают необходимость европейской поддержки как в технологическом, так и в промышленном плане

Хильда Вотмансчлен Европарламента от Бельгии

Так, член ЕП интересуется у Еврокомиссии, какие шаги там планируют предпринять для снижения зависимости Европы от китайских беспилотников и комплектующих.

«Как Еврокомиссия планирует продвигать масштабируемое и адаптируемое производство беспилотных летательных аппаратов для удовлетворения будущих потребностей обороны, одновременно поощряя инновации в системах борьбы с беспилотниками?» — интерсуется Вотманс.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС готов рассмотреть вопрос создания армии беспилотников в случае, если об этом попросят страны объединения. Еврокомиссар также призвал европейские страны тесно сотрудничать с НАТО и подчеркнул, что решение о создании армии беспилотников должно приниматься в рамках альянса. По словам Кубилюса, дроны способны менять ход боевых действий, в связи с чем необходимо прислушиваться к запросам на наращивание производства дронов со стороны военных.

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