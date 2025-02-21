Бывшая подруга Маска обратилась к нему с просьбой о помощи их ребенку

Певица Граймс обратилась к Маску с просьбой срочно помочь их общему ребенку

Бывшая подруга Илона Маска певица Граймс обратилась к предпринимателю, главе департамента эффективности государственного управления (DOGE), с призывом срочно помочь их общему ребенку. Об этом пишет газета Daily Mail.

В четверг, 20 февраля, Маск присутствовал на конференции консерваторов в Вашингтоне. Непосредственно перед мероприятием певица обратилась к нему в социальной сети Х с просьбой отреагировать на «медицинский кризис нашего ребенка».

По словам Граймс, ситуация требует «немедленного внимания» и игнорировать ее нельзя. Артистка уточнила, что Маск может связаться с ней через третьих лиц. Позднее Граймс удалила обращенный к Маску твит.

В январе Илон Маск появился на публике с новой девушкой. На мероприятии, предшествовавшем инаугурации президента США, предпринимателя заметили с Шивон Зиллис — директором по спецпроектам компании Neuralink, которую основал Маск.