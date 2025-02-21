Cотрудники лесничества Минобороны России получили срок за хищение 120 миллионов рублей

Сотрудники Московского лесничества Минобороны РФ получили 10 и 11 лет за хищение

Суд вынес приговор двум сотрудникам Московского лесничества Минобороны России за хищение из бюджета 120 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Подсудимых Романа Жестянкина и Дмитрия Крючкова признали виновными в служебном подлоге и хищении чужого имущества. Они получили 11 и 10 лет в колонии строгого режима со штрафом в 4,3 и 2,2 миллиона рублей соответственно.

Следствие и суд установили, что в 2021 году Минобороны России заключило госконтракты на рубку леса с «Военно-инженерной корпорацией». При их реализации за год Жестянкин и Крючков похитили путем занижения стоимости подлежащего вырубке леса свыше 120 миллионов рублей.

Они на период следствия были арестованы, а их имущество общей стоимостью свыше 16 миллионов рублей находилось под обеспечительными мерами.

14 февраля сообщалось, что следователи направили в суд для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего заместителя руководителя департамента строительства «Военно-строительной компании» (ВСК) Сергея Горского, обвиняемого в коррупции и злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа Минобороны России.