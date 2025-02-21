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15:32, 21 февраля 2025Силовые структуры

Директор российской школы присваивала положенные детям продукты и попалась

В Дагестане директора школы заподозрили в присвоении продуктов на 1 млн руб.
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора одной из школ в Буйнакске, которая подозревается в присвоении положенных детям продуктов питания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Дагестану.

Женщине вменяют статьи 160 («Присвоение») и 292 («Служебный подлог») УК РФ.

По версии следствия, фигурантка в документах увеличивала количество продуктов, предназначенных для учеников, и присваивала разницу себе. Всего она успела забрать продуктов питания на сумму более 924 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Калининграде перед судом предстанет бывший директор морского торгового порта, который необоснованно выписал себе около 6 миллионов рублей премий и выплатил более 23 миллионов рублей в качестве зарплат фиктивным работникам.

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