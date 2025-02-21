Европу призвали взять ответственность за Украину

Генерал Картер: Европа должна предоставить гарантии безопасности Украине

Странам — участницам Европейского союза (ЕС) и Великобритании придется предоставить Украине свои гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения, независимо от того, поддержат ли инициативу США. Такое мнение выразил бывший начальник британского штаба обороны генерал Ник Картер в интервью телерадиокорпорации «Би-би-си» (BBC).

«Великобритания и страны Евросоюза должны взять на себя ответственность, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, если американцы не готовы это сделать», — заявил генерал.

При этом Картер признал, что британская армия «скорее похожа на бумажного тигра», поэтому потенциальная отправка войск королевства в качестве гаранта на Украину не подкреплена военным потенциалом страны. Он указал на то, что нужно четко осознавать, насколько уязвима Великобритания.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что на данный момент преждевременно обсуждать отправку европейского военного контингента на Украину. Он отметил, что Европа еще не знает, как будут выглядеть гарантии устойчивого мира.