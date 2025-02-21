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14:41, 21 февраля 2025Мир

Глава МИД Венгрии раскрыл отношение к вступлению Украины в ЕС

Сийярто: Венгрия против вступления Украины в Евросоюз раньше Западных Балкан
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Венгрия против вступления Украины в Европейский союз (ЕС) раньше стран Западных Балкан. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Если Евросоюз теперь поставит Украину выше западнобалканских стран при переговорах о вступлении, то этим наплюет на систему критериев, которую сам же установил», — отметил он.

Сийярто добавил, что Будапешту сложно представить, как членом ЕС может стать страна, которая ставит под угрозу энергетическую безопасность других государств, входящих в объединение.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия намерена заблокировать идею стран — участниц ЕС о выделении Украине нового пакета помощи в размере 20 миллиардов евро. По его словам, Брюссель фактически хочет отдать Киеву деньги только для того, чтобы продолжить боевые действия и сорвать мирное урегулирование кризиса. По его словам, Будапешт этого не допустит.

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