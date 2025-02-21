ХАМАС взял на себя ответственность за атаки в Израиле

ХАМАС взял на себя ответственность за атаки на транспорте в Израиле

Радикальное палестинское движение ХАМАС опубликовало заявление по атакам на транспорте в Израиле, назвав атаки «местью». Об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на заявление подразделения «Тулькарем» в составе ХАМАС.

«Месть за шахидов неизбежна, пока оккупант находится на нашей земле. Совместный оперативный штаб батальона Тулькарем. Это борьба за победу», — подчеркнули боевики движения.

В Израиле сообщили, что власти страны поручили всем водителям автобусов во всех регионах страны обыскивать транспортные средства перед тем, как отправляться на маршрут.