Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:17, 21 февраля 2025Мир

ХАМАС взял на себя ответственность за атаки в Израиле

ХАМАС взял на себя ответственность за атаки на транспорте в Израиле
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Радикальное палестинское движение ХАМАС опубликовало заявление по атакам на транспорте в Израиле, назвав атаки «местью». Об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на заявление подразделения «Тулькарем» в составе ХАМАС.

«Месть за шахидов неизбежна, пока оккупант находится на нашей земле. Совместный оперативный штаб батальона Тулькарем. Это борьба за победу», — подчеркнули боевики движения.

В Израиле сообщили, что власти страны поручили всем водителям автобусов во всех регионах страны обыскивать транспортные средства перед тем, как отправляться на маршрут.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Израиле произошла серия взрывов в общественном транспорте

      ХАМАС взял на себя ответственность за атаки в Израиле

      Возлюбленная Ди Каприо снялась в откровенном образе для журнала

      В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов в автобусах

      В Раде назвали конфликт Зеленского и Трампа катастрофой

      В Белом доме заявили о замедлении поставок оружия Украине

      ВС России взяли под контроль Свердликово

      Загадочная треугольная «дыра» в Тихом океане оказалась связана с Россией

      Российский «Форпост» получил радиолокатор

      В Чехии высказались о диалоге Москвы и Вашингтона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше