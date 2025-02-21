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14:35, 21 февраля 2025Мир

Кандидат в польские президенты заявил о готовности говорить с Путиным

Кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил, что готов переговорить с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Igor Zadecki / Arena Akcji / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кандидат в польские президенты от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью изданию Wiadomości.

«Я в состоянии сесть за стол с Путиным», — сказал он, подчеркнув, что в переговорах обязательно должна участвовать Украина.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейские союзники по НАТО, Украина и США должны вместе работать над достижением мира в украинском конфликте.

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