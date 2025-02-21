Кандидат в польские президенты заявил о готовности говорить с Путиным

Кандидат в польские президенты от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью изданию Wiadomości.
«Я в состоянии сесть за стол с Путиным», — сказал он, подчеркнув, что в переговорах обязательно должна участвовать Украина.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейские союзники по НАТО, Украина и США должны вместе работать над достижением мира в украинском конфликте.