Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:07, 21 февраля 2025Культура

Канье Уэст отреагировал на обвинения в изнасиловании

Канье Уэст заявил, что не насиловал свою помощницу из-за ее неприятного запаха
Андрей Шеньшаков
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Daniel Cole / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании и домогательствах на рабочем месте. Об этом он написал в эмоциональных постах на своей странице в X (бывший Twitter).

В частности, рэпер отреагировал на судебный иск, который против него подала бывшая помощница Лорен Пишотта. Девушка обвинила Канье в том, что он подмешал ей наркотики и изнасиловал. В этом процессе якобы принимал участие также рэпер Шон Комбс, известный как P.Diddy, который сейчас ожидает суда по делу о сексуальных преступлениях.

«Знаете, почему я никогда не занимался сексом с Лорен Пишоттой? Потому что от нее всегда плохо пахло. Каждый, кто будет пытаться вымогать у меня деньги, потеряет все», — заявил Йе.

Также Уэст посоветовал бывшей помощнице заморозить свои яйцеклетки. Смысл этого высказывания артист не пояснил.

Ранее стало известно, что рэпер Канье Уэст отрекся от нацизма, в любви к которому признавался за несколько дней до этого.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские истребители вступили в «дальний ракетный бой» с украинскими F-16. Что о нем известно?

      Пригожин высказался о планах Валерии завершить карьеру

      В Белом доме назвали условие для улучшения отношений Зеленского с Трампом

      Директор российской школы присваивала положенные детям продукты и попалась

      Врач дала советы по правильному питанию офисным работникам

      Cотрудники лесничества Минобороны России получили срок за хищение 120 миллионов рублей

      Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

      Многодетная семья в российском городе пожаловалась на задыхающихся от плесени детей

      Уничтожение спутникового интернета Starlink ВСУ попало на видео

      Зеленского уличили в затягивании с подписанием сделки по полезным ископаемым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше