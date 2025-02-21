Канье Уэст отреагировал на обвинения в изнасиловании

Канье Уэст заявил, что не насиловал свою помощницу из-за ее неприятного запаха

Американский рэпер Канье Уэст впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании и домогательствах на рабочем месте. Об этом он написал в эмоциональных постах на своей странице в X (бывший Twitter).

В частности, рэпер отреагировал на судебный иск, который против него подала бывшая помощница Лорен Пишотта. Девушка обвинила Канье в том, что он подмешал ей наркотики и изнасиловал. В этом процессе якобы принимал участие также рэпер Шон Комбс, известный как P.Diddy, который сейчас ожидает суда по делу о сексуальных преступлениях.

«Знаете, почему я никогда не занимался сексом с Лорен Пишоттой? Потому что от нее всегда плохо пахло. Каждый, кто будет пытаться вымогать у меня деньги, потеряет все», — заявил Йе.

Также Уэст посоветовал бывшей помощнице заморозить свои яйцеклетки. Смысл этого высказывания артист не пояснил.

Ранее стало известно, что рэпер Канье Уэст отрекся от нацизма, в любви к которому признавался за несколько дней до этого.