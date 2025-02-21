Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:55, 21 февраля 2025Бывший СССР

Киев опубликовал основанную на данных СССР карту полезных ископаемых Украины

WSJ: Правительство Украины опубликовало карту полезных ископаемых страны
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Правительство Украины опубликовало карту полезных ископаемых страны, большинство данных которой основаны на проведенных в СССР исследованиях. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Украинское правительство опубликовало карты, на которых показаны места залегания различных полезных ископаемых, но большинство из них основаны на исследованиях, проведенных в советское время», — говорится в публикации со ссылкой на экс-главу Украинской геологической службы Романа Опимаха.

Отмечается, что многие месторождения, отмеченные на этой карте, никогда не разведывались и не разрабатывались.

Ранее стало известно, что в настоящий момент Киев не ведет переговоры с США по соглашению о праве на добычу полезных ископаемых. По словам украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной, украинские власти все равно надеются заключить сделку по недрам в будущем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Летит и плавится, как эскимо». Путин объяснил, чем уникален «Орешник» и почему его не могли создать раньше

      Трамп дал оценку разговорам с Путиным и Зеленским

      Напавшего на сотрудника ДПС в Новой Москве мужчину отправили под стражу

      «Манжерок» займется подготовкой студентов для туристической отрасли

      Летевший в Томск самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

      Адвокат P.DIddy заявил об отказе защищать его в суде

      Трамп заявил об отсутствии вины России в конфликте на Украине

      Назван способ омолодить мозг на 10 лет с помощью одной настройки на смартфоне

      Солист российской группы рассказал о борьбе с зависимостью

      Сыну российского бойца СВО отказали в выплате

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше