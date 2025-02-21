Киев опубликовал основанную на данных СССР карту полезных ископаемых Украины

WSJ: Правительство Украины опубликовало карту полезных ископаемых страны

Правительство Украины опубликовало карту полезных ископаемых страны, большинство данных которой основаны на проведенных в СССР исследованиях. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Украинское правительство опубликовало карты, на которых показаны места залегания различных полезных ископаемых, но большинство из них основаны на исследованиях, проведенных в советское время», — говорится в публикации со ссылкой на экс-главу Украинской геологической службы Романа Опимаха.

Отмечается, что многие месторождения, отмеченные на этой карте, никогда не разведывались и не разрабатывались.

Ранее стало известно, что в настоящий момент Киев не ведет переговоры с США по соглашению о праве на добычу полезных ископаемых. По словам украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной, украинские власти все равно надеются заключить сделку по недрам в будущем.