Лавров объяснил отказ США стать соавторами антироссийской резолюции

Лавров: Отказ США быть соавтором антироссийской резолюции говорит о прагматизме

Отказ США быть соавтором антироссийской резолюции, предложенной другими странами на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, говорит о прагматизме администрации главы государства Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20) в ответ на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Это свидетельствует о прагматизме политики администрации Дональда Трампа. Он на встречах (...) подчеркивает, что его главный лозунг — здравый смысл», — отметил дипломат.

Кроме того, Лавров указал, что Трамп идет на смену жесткой риторики Соединенных Штатов также при взаимодействии со странами Глобального Юга. Он также добавил, что подобные резолюции антироссийского характера говорят о тупиковом характере внешней политики ряда стран Запада.

Ранее стало известно, что США впервые с начала специальной военной операции (СВО) отказались быть соавторами проекта резолюции Генассамблеи ООН, направленной против России. Уточняется, что в проекте резолюции, соавторами которой выступили Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Балтии, выдвинуто требование «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины».