США впервые с начала СВО не стали соавторами резолюции Генассамблеи ООН против России

США впервые с начала СВО не стали соавтарми резолюции Генассамблеи ООН против РФ

США впервые с начала специальной военной операции (СВО) не стали соавтарами проекта резолюции Генассамблеи ООН, направленной против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Уточняется, что в проекте резолюции, соавторами которой выступили Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Балтии, выдвинуто требование «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины».

В декабре 2024 года Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За нее проголосовали 119 стран, против выступили 53 государства, среди которых Украина, США и Германия.