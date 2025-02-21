Минобороны сообщило об атаке ВСУ на российский приграничный регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области два дрона. Об атаке на приграничный регион сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, атака была совершена около 12:00 мск. Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
О пострадавших и разрушениях ничего не сообщается.
Вечером 20 февраля сообщалось, что в течение четырех часов над территорией России сбили 28 украинских беспилотников. Большинство из них — над Краснодарским краем.