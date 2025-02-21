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13:43, 21 февраля 2025Россия

Минобороны сообщило об атаке ВСУ на российский приграничный регион

Минобороны: ВСУ атаковали Белгородскую область двумя беспилотниками
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области два дрона. Об атаке на приграничный регион сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака была совершена около 12:00 мск. Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.

О пострадавших и разрушениях ничего не сообщается.

Вечером 20 февраля сообщалось, что в течение четырех часов над территорией России сбили 28 украинских беспилотников. Большинство из них — над Краснодарским краем.

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