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17:23, 21 февраля 2025Из жизни

Мужчина собрал огромную коллекцию кирпичей и неожиданно прославился на весь мир

UPI: Американец собрал 8882 кирпича и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Пожилой житель американского штата Оклахома собрал огромную коллекцию уникальных кирпичей и неожиданно для себя прославился. Об этом сообщает UPI.

87-летний Клем Рейнкемейер собирал кирпичи более 40 лет. В его коллекцию входят тысячи образцов разных видов и эпох. Американец построил специальный амбар рядом с домом, чтобы хранить кирпичи. Пока Рейнкемейер был в отъезде, его дочь с мужем и друзьями пересчитали образцы и выяснили, что их накопилось уже 8882 штуки. Они тайно подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса, которая признала пенсионера обладателем самой большой коллекции в мире.

Рейнкемейер вернулся домой в Талсу и узнал, что стал рекордсменом. Мужчина всю жизнь проработал инженером и собирал кирпичи со всех уголков света. В его коллекции есть брусчатка мостовых, камни из стен старых зданий и печные кирпичи.

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Одним из любимых экспонатов своей коллекции Рейнкемейер называет брусчатку, которой была вымощена мостовая в Вашингтоне на том месте, где сейчас стоит Пентагон (построен в 1941-1943 годах, — прим. «Ленты.ру»). «Возможно, некоторые из них до сих пор лежат под Пентагоном. Но я думаю, что мой камень — единственный в своем роде», — похвалился пенсионер.

Другим важным экспонатом своего собрания Рейнкемейер считает древнеримский кирпич, изготовленный в 100 году нашей эры. Он также очень любит кирпичи, клейма на которых содержат орфографические ошибки.

Рейнкемейер поблагодарил родных за то, что сделали его рекордсменом. «Я вернулся в город, и это был очень большой сюрприз. Я страшно рад получить сертификат {Книги рекордов Гиннесса]», — сказал он.

Ранее в Австралии пожилой британец стал мировым рекордсменом неожиданным способом. Он выпил в 120 барах Сиднея за сутки.

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