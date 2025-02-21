На Украине назвали требование к США по ресурсной сделке

Подоляк: Киев хочет включить в договор о ресурсах с США условия раздела прибыли

Киев хочет включить в договор с США по полезным ископаемым условия раздела прибыли от добычи ресурсов и предоставления зарубежных инвестиций. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает ТАСС.

«Для нас важно понять, какие будут инвестиции, их условия — как эти инвестиции будут приходить на Украину, как мы будем развивать эти сферы и как будет распределяться прибыль от работы на этих направлениях», — рассказал он.

Кроме того, советник главы офиса президента сообщил, что украинская сторона хочет, чтобы в договоре были зафиксированы гарантии безопасности для республики «в широком смысле слова». Он подчеркнул, что Киев хочет получить от этого «большую доходность».

Подоляк отметил, что Киев хочет возобновить поставки американской помощи. По его словам, в настоящий момент продолжают действовать программы помощи, голосования за которые были проведены еще в период президентства Джо Байдена.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что поставки оружия Украине замедляются. По его словам, причиной этого стало истощение запасов вооружений.