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18:40, 21 февраля 2025Бывший СССР

На Украине озвучили последствия ударов ВС России для газовой отрасли

Reuters: Украина потеряла 40 процентов добычи газа из-за ударов ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yevhen Titov / AP

Украина потеряла 40 процентов добычи газа из-за ударов Вооруженных сил (ВС) России по объектам газовой инфраструктуры страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в отрасли.

«Мы могли бы обойтись без импорта в этот отопительный сезон, но атаки на производство вынуждают нас импортировать газ, чтобы компенсировать сокращение внутреннего производства», — подчеркнул собеседник.

Источник Reuters озвучил последствия ударов ВС России для газодобывающей отрасли Украины. Он подчеркнул, что Киев планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в феврале и марте.

Ранее ВС России поразили одну из крупнейших газодобывающих станций Украины в Харьковской области. Удар был нанесен с помощью крылатых ракет.

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