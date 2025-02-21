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13:27, 21 февраля 2025Мир

На Западе назвали реальный способ Шольца остаться у власти

Шпётле: Контакты ХДС/ХСС с АдГ могут закончиться сохранением Шольца у власти
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters

Контакты Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза (блок ХДС/ХСС) с Альтернативой для Германии (АдГ) могут закончиться сохранением канцлера ФРГ Олафа Шольца у власти, так как обвалят рейтинги его оппонента. Об этом заявил венгерский политический эксперт Георг Шпётле, передает РИА Новости.

«Эта ситуация несколько уменьшила поддержку Фридриха Мерца среди широкой общественности. Потому что многие люди говорили, что защита границ — хорошая идея, но тот факт, что ХДС поддержала АдГ, пришелся не по вкусу многим избирателям», — рассказал аналитик.

Он добавил, что сейчас наиболее вероятным исходом выборов может стать формирование «большой коалиции» ХДС/ХСС с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), которую представляет Шольц. Однако падение рейтингов первых может закончиться тем, что правительство будет сформировано на условиях социал-демократов, что и позволит канцлеру удержать власть.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и заместитель председателя парламентской группы по США профессор Харальд Вайель заявил, что политическая сила добивается отмены санкций против России. Профессор также отметил, что партия поддерживает ремонт газопроводов «Северный поток» и восстановление энергетического сотрудничества между Берлином и Москвой.

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