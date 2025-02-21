Наташа Королева раскритиковала Дженнифер Лопес

Певица Наташа Королева заявила, что у Дженнифер Лопес мало хитов

Эстрадная певица Наташа Королева раскритиковала выступление американской исполнительницы Дженнифер Лопес. Своим мнением артистка поделилась в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20 февраля Королева посетила концерт Лопес в Абу-Даби, после чего заявила, что Лопес в первую очередь танцовщица. «Как ни странно, у нее очень мало хитов. Надо быть ее большим фанатом, чтобы знать этот репертуар», — пояснила артистка.

Королева отметила, что концерт шел около часа, но уточнила, что в таком темпе «больше и не нужно».

В сентябре 2024 года певица Люся Чеботина призналась, что ее разочаровало живое выступление певицы Адель, на котором она побывала. Чеботина заявила, что песни британской артистки во время концерта звучали не так красиво, как на студийных записях. Кроме того, она много «кричала», и было видно, как ей тяжело.