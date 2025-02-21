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15:20, 21 февраля 2025Интернет и СМИ

Названа причина смерти создателя «Дорожного радио»

Shot: Создатель «Дорожного радио» Михайлов умер из-за последствий онкологии
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов ушел из жизни в возрасте 54 лет из-за последствий онкологии. Причину смерти медиаменеджера назвало Shot.

По данным издания, у Михайлова в 2023 году обнаружили рак и он проходил лечение в московской больнице. Уточняется, что в 2024 году его состояние ухудшилось: в частности, возникли проблемы с дыханием.

О том, что основателя «Дорожного радио» не стало, сообщил холдинг «Европейская медиагруппа» (ЕМГ), в который входит радиостанция. Отмечалось, что Михайлов умер в пятницу, 21 февраля. Причина его смерти не приводилась.

Андрей Михайлов запустил «Дорожное радио» в 2003 году. До 2023 года он был программным директором радиостанции, а после этого выступал в качестве ее консультанта. Всего он посвятил работе в индустрии радиовещания почти 30 лет.

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