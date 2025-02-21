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16:49, 21 февраля 2025Мир

Парламент Болгарии отказался употреблять термин «агрессия России»

Sofia Globe: В Болгарии не внесли в новую декларацию фразы об агрессии России
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Парламент Болгарии принял решение не вносить фразы с осуждением «агрессии» России в новую декларацию, ограничивающую возможность отправки болгарских военных на Украину. Об этом сообщает издание Sofia Globe.

В декларации говорится о том, что болгарские войска не могут участвовать в военных действиях на Украине. Исключениями могут быть лишь случаи, предусмотренные союзническими обязательствами страны в НАТО и других международных организациях.

«Поправка, осуждающая российскую агрессию, была отклонена», — сообщается на сайте. Ее внес проевропейский блок партии «Продолжаем перемены» и объединения «Демократическая Болгария». Другие внесенные ими поправки также были отклонены, добавили в материале.

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