Парламент Болгарии отказался употреблять термин «агрессия России»

Sofia Globe: В Болгарии не внесли в новую декларацию фразы об агрессии России

Парламент Болгарии принял решение не вносить фразы с осуждением «агрессии» России в новую декларацию, ограничивающую возможность отправки болгарских военных на Украину. Об этом сообщает издание Sofia Globe.

В декларации говорится о том, что болгарские войска не могут участвовать в военных действиях на Украине. Исключениями могут быть лишь случаи, предусмотренные союзническими обязательствами страны в НАТО и других международных организациях.

«Поправка, осуждающая российскую агрессию, была отклонена», — сообщается на сайте. Ее внес проевропейский блок партии «Продолжаем перемены» и объединения «Демократическая Болгария». Другие внесенные ими поправки также были отклонены, добавили в материале.