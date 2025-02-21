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09:51, 21 февраля 2025Россия

Пациенты попросили Минздрав изменить критерии оценки качества медпомощи

РБК: Пациенты попросили Минздрав изменить критерии оценки качества медпомощи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Пациентские организации обратились в министерство здравоохранения России с просьбой доработать и изменить критерии оценки качества оказания медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. Об этом пишет РБК.

В критериях, как отметила заместитель координационного совета Движения против рака Галина Маргевич, не указаны сроки проведения медицинских манипуляций. До этого в критериях качества оказания помощи указывалась, что определенные процедуры должны были быть выполнены в указанный период с момента проведения, например, операции. Общественник также обратила внимание на различный уровень проработки критериев: если у заболеваний системы крови критерии детализированы, то в профиле «онкология» такой же конкретики нет.

Но столь ограниченные критерии могут привести к не всегда контролируемому назначению несвоевременной терапии, а это усилит нагрузку на бюджет из-за необходимости дополнительного лечения пациентов и скажется на продолжительности жизни пациента

Галина Маркевичзампред координационного совета Движения против рака

Разработанные Минздравом критерии, как указывают представители всероссийского общества онкогематологии «Содействие», не дают возможность оценить своевременность, периодичность и объем нужных исследований на всех этапах оказания медицинской помощи. Также по ним невозможно оценить своевременность и правильность выбора лечения, так как оценка проверяется по принципу «назначено/проведено». Ни в одном заболевании нет указания на необходимость консультации с другими специалистами, проект не учитывает порядок оказанию медпомощи по профилю «гематология», утверждают в обществе «Содействие».

Всероссийское общество гемофилии, в свою очередь, указало, что в критериях отсутствует терапия препаратом эмицизумаб, хотя она предусмотрена в соответствующих клинических рекомендациях, а сам препарат включен в перечень жизненно важных препаратов. В критериях, как утверждается, также нет указания на важное лабораторное исследование наличие ингибиторов к фактору VIII или IX, аналогичная ситуация складывается с применением препарата ромиплостим и элтромбопаг при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре (ИТП) у взрослых, хотя в критерии оценки качества медпомощи у детей они включены.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев указал на необходимость обновления и расширения критериев оказания медицинской помощи. «Невозможно в очень короткие критерии качества уложить все необходимые подходы к лечению заболеваний. Поэтому при проведении оценки качества эксперту все равно придется заглядывать в клинреки», — считает Жулев.

Для чего разработаны клинические рекомендации?

Статья о клинических рекомендациях появилась в Федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» и в законе «Об ОМС» в 2018 году. В соответствии с ней, медпомощь гражданам должна оказываться в соответствии с КР и с учетом стандартов.

Основной целью появления этого раздела в законодательстве называлась информационная поддержка решений врача с учетом новейших клинических данных и принципов доказательной медицины. На основе этих рекомендаций построена система финансирования и оценка качества оказания медицинской помощи. На нее опираются эксперты при проведении аудита и суды в спорах между врачами и пациентами.

В России с января 2025 года врачи в частных и государственных клиниках перешли на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям. При этом в случае, если у пациентов возникнут претензии к работе учреждения, при его проверке нужно учитывать не клинические рекомендации, а критерии оценки медпомощи. Они формируются на основе клинических рекомендаций и порядков оказания медпомощи.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на этом фоне требовала разъяснить регионам переход на новые клинические рекомендации и отреагировать на «гудящих» от недовольства врачей. Она призвала чиновников провести широкую разъяснительную работу, селекторные совещания с регионами. В Минздраве же заверили, что дорабатывают законопроект применения клинических рекомендаций.

ЖЗЛ
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