Путин разрешил сделки с акциями «Россетей»

Путин разрешил сделки с акциями «ФСК — Россети» и ее дочерних предприятий

Президент России Владимир Путин разрешил сделки с акциями «ФСК — Россети» и ее дочерних предприятий. Его распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Это решение связано с указом президента о специальных экономических мерах в сфере финансов и топливной энергетики. В декабре прошлого года похожее разрешение получила «Роснефть». Как объяснили в Кремле, решение главы государства, разрешившего российской компании и ее «дочкам» совершать сделки с акциями, которые принадлежат лицам и организациям из недружественных стран, связаны с корпоративным развитием и были приняты «в атмосфере достаточно недружественного экономического окружения».

В середине февраля 2025-го Путин разрешил совершать сделки с акциями ПАО «Группа Ренессанс страхование» и Ozon Holdings Plc. Это было нужно из-за наличия ограничений для инвесторов из недружественных стран, допускается совершение сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанных компаний.