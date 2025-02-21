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19:02, 21 февраля 2025Россия

Путин утвердил состав нового совещательного органа

Путин утвердил состав Совета по демографической и семейной политике
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил состав Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, возглавила новый совещательный орган председатель Совфеда Валентина Матвиенко, которая и предоставила главе государства предложения по кандидатурам его членов. Ее заместителем стала вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, в совет вошли глава «Сбербанка» Герман Греф, президент РАН Геннадий Красников, заммэра Москвы Анастасия Ракова, зампред Госдумы Анна Кузнецова, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и другие.

Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политики 9 декабря. Тем же указом глава государства упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

В декабре президент также образовал научно-экспертный совет при Совете безопасности России. В январе состоялось первое заседание его президиума, которое провел секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

ЖЗЛ
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