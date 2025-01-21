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17:16, 21 января 2025Россия

Шойгу провел первое заседание президиума нового российского госоргана

Шойгу провел первое заседание президиума научно-экспертного совета Совбеза
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Секретарь Совбеза (СБ) России Сергей Шойгу провел первое совещание президиума научно-экспертного совета. Об этом пишет ТАСС.

Новый госорган образован указом президента России Владимира Путина в декабре 2024 года. По словам Шойгу, он займется «научно-методологическим и экспертно-аналитическим обеспечением» деятельности Совбеза. «Работа научно-экспертного совета должна строиться не от заседания к заседанию, а как постоянно действующего органа, обеспечивающего режим быстрого реагирования на возникающие кризисные задачи», — подчеркнул секретарь СБ.

Он добавил, что при совете будет создано 10 тематических комитетов в соответствии с основными направлениями работы Совбеза.

Ранее Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политики, который возглавила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Тем же документом глава государства упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

ЖЗЛ
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