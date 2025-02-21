Россиянам назвали ключевые слова мошенников

В Сбере перечислили используемые мошенниками слова-маркеры

«Вернем украденные деньги», «получишь вознаграждение», «спасаешь родственников» — эти слова-маркеры, используемые злоумышленниками в том числе для того, чтобы заставить жертву совершить нападение на социальные и административные объекты, перечислил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Его цитирует РИА Новости.

В числе других подобных фраз топ-менеджер привел также «помогаешь поймать мошенников/преступников, участвуешь в специальной операции правоохранителей» и «прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников».

Как напоминает агентство, в России некоторое время назад участились случаи нападений под воздействием телефонных мошенников, когда гражданам обещали вернуть украденные средства, если они выполнят определенные противоправные действия.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что злоумышленники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьеров, поскольку стоимость дропперских (оформляемых третьими лицами, помогающих запутать следы и спрятать цепочки обналичивания) карт на черном рынке выросла с 10-15 до 70 тысяч рублей. «Издержки мошенников растут», — констатировала она.