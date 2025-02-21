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20:34, 21 февраля 2025Экономика

Россиянам объяснили нежелание банков иметь дело с долларами старого образца

Экономист Кульбака: Доллары старого образца можно обменять с небольшой комиссией
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Банки не желают иметь дело с долларами старого образца из-за издержек на их обмен. Что делать с такими купюрами, объяснил экономист Николай Кульбака, его слова приводит «Абзац».

Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью 2024 года. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков констатировал, что власти не могут командовать банками, принимать их или нет. Это не проблема регулятора, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и «вдруг понял, что от нее избавиться не так просто», добавил он.

По словам эксперта Кульбаки, в России все еще остались банки, где обменять такую валюту можно с небольшой комиссией или вовсе без нее.

«Обменять доллары можно, но издержки на этот обмен для банков вырастают. А раз так, то банку ничего не остается, кроме как брать эти доллары с дисконтом, потому что он тратит больше времени и ресурсов на их обмен. Теоретически, если бы у нас было нормальное денежное обращение с Соединенными Штатами и Европой, этой проблемы вообще не было бы», — признал он.

Ранее в Госдуме заявили, что обменные пункты злоупотребляют своим положением и завышают цены на доллары нового образца. Также подчеркивалось, что старые доллары меньше защищены от подделок. А новые доллары являются предпочтительными для людей, которые едут отдыхать и спрос на них выше, чем на купюру старого образца. При этом не менее с 2022 года завоз наличной валюты на российскую территорию официально прекращен и новых купюр не так много, добавил эксперт.

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