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04:27, 21 февраля 2025Россия

Россиянам рассказали об упрощении процедуры прикрепления к поликлинике с 1 сентября

Финансист Староверова: Осенью облегчат процедуру прикрепления к поликлинике
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Минздрав РФ создал проект приказа, который упрощает прикрепление пациентов к поликлинике. Об этом рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.

«Проект приказа Минздрава России, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, вступит в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года», — уточнила она.

Так, согласно этому документу, россияне могут выбрать поликлинику для оказания первичной медпомощи, написав бумажное заявление и лично обратившись в медучреждение, а также через портал «Госуслуги». Для этого необходимо заверить заявление неквалифицированной электронной подписью и прикрепить верифицированные свидетельства о рождении детей, если они есть.

Планируется, что нововведения упростят доступ граждан к бесплатной медпомощи. В частности тех, кто проживает в труднодоступной местности.

Ранее эксперт Ольга Дайнеко рассказала, что по закону любая медицинская организация может отказать в оказании бесплатной медицинской помощи по шести причинам. В частности, если услуга не входит в перечень ОМС. Например, косметологические или эстетические процедуры, которые не связаны с лечением заболеваний.

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