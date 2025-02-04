В России назвали законные основания для отказа в бесплатной медицинской помощи

Финансист Дайнеко: В бесплатной медпомощи откажут пациентам без направлений

Согласно действующему законодательству, любая медицинская организация может отказать в оказании бесплатной медицинской помощи по шести причинам. Их перечислила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко, ее слова приводит «Газета.Ru».

«Первый случай — услуга не входит в перечень ОМС. Например, косметологические или эстетические процедуры, не связанные с лечением заболеваний. Второй случай — отсутствие медицинских показаний. Если пациент требует услугу, но у него нет направлений, необходимых обследований или медицинских оснований», — рассказала Дайнеко.

Она добавила, что третьим случаем считается обращение в поликлинику без прикрепления к медучреждению и без направления на лечение. Плановая помощь может оказываться пациенту в медорганизациях, к которым он прикреплен, за исключением случаев, когда ему требуются экстренные и неотложные вмешательства.

Пятым случаем отказа специалист назвала диспансеризацию, если она не осуществляется по графику. Речь идет о случаях, когда пациент в возрасте младше 40 лет проходил обследование год назад — тогда в помощи могут отказать, однако пациент имеет право на профилактический осмотр. В качестве шестого случая Дайнеко привела ситуацию, когда медучреждение не работает по ОМС и оказывает медпомощь платно в частном порядке.

Врачи обязаны помочь человеку даже в том случае, когда у него нет при себе полиса ОМС, подчеркнула эксперт проекта Минфина, объяснив, что наличие документа могут проверить по базе данных. Однако, если документа нет в базе, плановые услуги пациенту не окажут.

С 2025 года, как сообщалось ранее, россиянам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) будут доступны операции на сердце и реабилитация. Для бесплодных семейных пар в рамках ОМС увеличат финансирование процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) — на это выделили на 13 процентов больше средств, чем в 2024 году.