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11:59, 21 февраля 2025Россия

Россиянам сообщили о повороте государства в сторону милосердия

Член СПЧ Меркачева: Государство готово проявлять больше милосердия
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России закончился период жесткой турбулентности, и государство готово проявлять больше милосердия. Об этом сообщила общественник, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Ева Меркачева, ее слова приводятся в Telegram-канале организации.

Таким образом правозащитник отреагировала на выступление президента страны Владимира Путина на ежегодном совещании судей. Она подчеркнула, что никогда в последнее время так часто не звучали слова «гуманизация» и «справедливость», этот факт правозащитник считает добрым знаком.

«Кажется, пришло время поворота (в сторону гуманизации — прим. «Ленты.ру»). (...) Потихоньку-помаленьку государство готово проявлять больше милосердия. Суды прекратили 120 тысяч дел из 670 тысяч — это много. Суды молодцы», — сообщила Меркачева.

Как сообщалосьранее, президент РФ Владимир Путин на совещании судей в Верховном суде поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства

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