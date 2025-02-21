Россиянам сообщили о повороте государства в сторону милосердия

Член СПЧ Меркачева: Государство готово проявлять больше милосердия

В России закончился период жесткой турбулентности, и государство готово проявлять больше милосердия. Об этом сообщила общественник, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Ева Меркачева, ее слова приводятся в Telegram-канале организации.

Таким образом правозащитник отреагировала на выступление президента страны Владимира Путина на ежегодном совещании судей. Она подчеркнула, что никогда в последнее время так часто не звучали слова «гуманизация» и «справедливость», этот факт правозащитник считает добрым знаком.

«Кажется, пришло время поворота (в сторону гуманизации — прим. «Ленты.ру»). (...) Потихоньку-помаленьку государство готово проявлять больше милосердия. Суды прекратили 120 тысяч дел из 670 тысяч — это много. Суды молодцы», — сообщила Меркачева.

Как сообщалосьранее, президент РФ Владимир Путин на совещании судей в Верховном суде поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства