Россиянина осудили за езду со скандальной надписью вместо госномера

В Краснодаре суд дал 5 суток мужчине за скандальную надпись вместо номера

В Краснодаре суд приговорил 22-летнего местного жителя к административному аресту на пять суток за езду на машине со скандальной надписью вместо госномера. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Его признали виновным по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ранее молодой человек извинился за свое поведение.

На одной из улиц города заметили припаркованный автомобиль KIA, на котором вместо регистрационных знаков была выбита надпись, выражающая неуважение к обществу. После этого полиция начала проверку.

Ранее в Краснодаре суд назначил 10 суток административного ареста 28-летней женщине, топлес прокатившейся на машине по улице города.

