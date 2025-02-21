Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:24, 21 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за езду со скандальной надписью вместо госномера

В Краснодаре суд дал 5 суток мужчине за скандальную надпись вместо номера
Варвара Митина (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Краснодаре суд приговорил 22-летнего местного жителя к административному аресту на пять суток за езду на машине со скандальной надписью вместо госномера. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Его признали виновным по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ранее молодой человек извинился за свое поведение.

На одной из улиц города заметили припаркованный автомобиль KIA, на котором вместо регистрационных знаков была выбита надпись, выражающая неуважение к обществу. После этого полиция начала проверку.

Ранее в Краснодаре суд назначил 10 суток административного ареста 28-летней женщине, топлес прокатившейся на машине по улице города.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали требование к США по ресурсной сделке

      В Ватикане допустили отречение Папы Римского от престола

      Женщина попросила устроить для нее рейв-вечеринку в честь 105-летия

      Губерниев назвал фаворита реванша Бивола и Бетербиева

      Microsoft создала ИИ для тестирования игр

      На Украине рассказали о наступлении ВС России на кураховском направлении

      Захарова показала ждущего Лаврова павлина

      ВС России заняли Новоочеретоватое в ДНР

      За махинации с поставками в Россию оборудования для протезов задержаны трое подозреваемых

      Видео Анастасии Решетовой в облегающих штанах оценили в сети фразой «Освенцим какой-то»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше