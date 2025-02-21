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14:35, 21 февраля 2025Силовые структуры

Россиянку задержали за избиение обвинивших отчима в педофилии дочерей

Жительница Парголово задержана за избиение обвинивших отчима в педофилии дочерей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Парголово за избиение дочерей, которые в прошлом году обвинили своего отчима в педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, о домогательствах одна из сестер рассказала школьному психологу в декабре 2024 года. После этого мужчину задержали и отправили в СИЗО по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а девочек оставили жить с мамой.

Спустя два месяца одна из потерпевших заявила силовикам, что их родительница систематически избивает и унижает их. При этом после задержания отчима мучения только усугубились.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об истязании. Она не признает вину.

Ранее суд в Агиделе в Башкирии приговорил к 3,5 года колонии строгого режима местного жителя, который издевался над пасынком-инвалидом и заставлял его есть фекалии.

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