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07:32, 21 февраля 2025Россия

Российский командир рассказал об активизации ВСУ с морозами в Курской области

РИА Новости: Активность ВСУ в Курской области с приходом морозов усилилась
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С приходом морозов активность бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области усилилась. Об этом заявил командир артдивизиона с позывным Оскол, его цитирует РИА Новости.

«С приходом морозов активность противника в районе боевых действий усилилась, потому что пути движения подмерзли и, соответственно, для движения техники более благоприятные условия, соответственно, противник в районе боевых действий тоже ведет активную ротацию подразделений», — сказал военнослужащий.

Он при этом подчеркнул, что группировка войск «Север» наносит активное комплексное огневое поражение противника. У нее налажено взаимодействие между подразделениями беспилотников, операторами ударных дронов и артиллерией, рассказал Оскол.

Ранее источник в группировке войск «Север» сообщал, что бойцы ВСУ, вторгшиеся в Курскую область, начали замерзать насмерть. По его словам, из-за сорванной логистики противник не может подвезти теплую одежду, питание и боеприпасы.

ЖЗЛ
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