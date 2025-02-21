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15:00, 21 февраля 2025Мир

Российский посол рассказал о разочаровании британцев в поддержке Украины

Посол России Келин заявил, что британцы разочаровались в поддержке Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Matthew Childs / Reuters

Британцы разочаровались в продолжении военной поддержки Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Понимание того, что выбранная тактика не срабатывает, приходит, но далеко не всем», — заявил дипломат.

Как заметил Келин, сворачивание поддержки Украины означало бы признание властями Великобритании ошибочности своей политики все последние годы. «Как это объяснить британскому народу, который сейчас живет в ситуации жесткой экономии по всем направлениям?» — задался вопросом посол.

Ранее Келин заявил, что Москва готова к «очень серьезному разговору» о возможном заключении мира с Украиной.

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