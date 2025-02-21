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14:06, 21 февраля 2025Мир

Российское посольство в Германии приготовилось к возможным терактам украинцев

Посольство РФ в Германии по наводке СВР готовится к возможным терактам Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Филиппов / ТАСС

Российское посольство в Германии по наводке Службы внешней разведки (СВР) готовится к возможным терактам со стороны Украины. Об этом сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев, его цитирует ТАСС.

«Мы благодарны СВР за своевременные сигналы. Мы все это, конечно, зафиксировали. Необходимые меры как с нашей стороны, так и со стороны внешних органов, которые уведомлены об этих сигналах, конечно, принимаются», — сказал дипломат.

Ранее Венгерский антитеррористический центр заявил, что проводит анализ угроз российским дипмиссиям, включая посольства, со стороны Украины и принимает все необходимые меры для безопасности объектов.

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