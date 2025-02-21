Российское посольство в Германии приготовилось к возможным терактам украинцев

Посольство РФ в Германии по наводке СВР готовится к возможным терактам Украины

Российское посольство в Германии по наводке Службы внешней разведки (СВР) готовится к возможным терактам со стороны Украины. Об этом сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев, его цитирует ТАСС.

«Мы благодарны СВР за своевременные сигналы. Мы все это, конечно, зафиксировали. Необходимые меры как с нашей стороны, так и со стороны внешних органов, которые уведомлены об этих сигналах, конечно, принимаются», — сказал дипломат.

Ранее Венгерский антитеррористический центр заявил, что проводит анализ угроз российским дипмиссиям, включая посольства, со стороны Украины и принимает все необходимые меры для безопасности объектов.