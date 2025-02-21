Школьница провалилась в открытый люк возле дома в Петербурге

10-летняя жительница Петербурга провалилась в открытый люк возле дома

В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка провалилась в открытый люк возле дома. Внимание на ситуацию обратил телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в пятницу днем, 21 февраля. Школьница гуляла с мамой и собакой у дома на Славянской улице. В один момент женщина услышала крик дочери и повернулась. Вскоре она увидела, что та упала в люк с холодной водой, который оставили открытым. Женщине удалось вытащить ребенка. Они отправились домой, чтобы девочка согрелась в ванной. Юная петербурженка получила ушиб бедра и левого локтевого сустава. Кроме того, ее куртка была порвана и в грязи.

Ранее в феврале стало известно, что на школьника из Оренбурга упала железная дверь, оставленная в подъезде дома.