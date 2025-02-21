Появились кадры спасшего российский военных перехвата дрона ВСУ

Расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» спасли жизни российских военных, перехватив дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, расчеты воздушного прикрытия постоянно мониторят небо и всегда находят лишние в нем объекты. Он добавил, что ни одно их боевое дежурство не обходится без уничтоженных вражеских целей, так как дронов у ВСУ много. Поддубный заключил, что работы у российских расчетов беспилотной авиации и специалистов радиоэлектронной борьбы с излишком.

Ранее уничтожение комплекса спутникового интернета Starlink ВСУ попало на видео. Сотрудники Спецназа Росгвардии произвели серию ударов дронами-камикадзе, уничтожив личный состав, вооружение и боеприпасы украинских войск.

