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19:20, 21 февраля 2025Бывший СССР

Спасший военных ВС России перехват украинского дрона попал на видео

Появились кадры спасшего российский военных перехвата дрона ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» спасли жизни российских военных, перехватив дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, расчеты воздушного прикрытия постоянно мониторят небо и всегда находят лишние в нем объекты. Он добавил, что ни одно их боевое дежурство не обходится без уничтоженных вражеских целей, так как дронов у ВСУ много. Поддубный заключил, что работы у российских расчетов беспилотной авиации и специалистов радиоэлектронной борьбы с излишком.

Ранее уничтожение комплекса спутникового интернета Starlink ВСУ попало на видео. Сотрудники Спецназа Росгвардии произвели серию ударов дронами-камикадзе, уничтожив личный состав, вооружение и боеприпасы украинских войск.

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