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15:29, 21 февраля 2025Силовые структуры

Уничтожение комплекса спутникового интернета Starlink ВСУ попало на видео

Росгвардия уничтожила позиции ВСУ в Харьковской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Спецназ Росгвардии уничтожил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства. Там же редакции предоставили видео.

В ходе боевой работы операторами ударных дронов Росгвардии было нанесено огневое поражение по позициям украинских военных. Сотрудники спецслужбы произвели серию ударов дронами-камикадзе, уничтожив личный состав, вооружение и боеприпасы ВСУ.

На кадрах видно, как дрон-разведчик зафиксировал уничтожение комплекса спутникового интернета Starlink.

Ранее сообщалось, что Росгвардия уничтожила склад боеприпасов и вооружение ВСУ в Харьковской области.

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