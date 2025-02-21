Росгвардия уничтожила позиции ВСУ в Харьковской области

Спецназ Росгвардии уничтожил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства. Там же редакции предоставили видео.

В ходе боевой работы операторами ударных дронов Росгвардии было нанесено огневое поражение по позициям украинских военных. Сотрудники спецслужбы произвели серию ударов дронами-камикадзе, уничтожив личный состав, вооружение и боеприпасы ВСУ.

На кадрах видно, как дрон-разведчик зафиксировал уничтожение комплекса спутникового интернета Starlink.

Ранее сообщалось, что Росгвардия уничтожила склад боеприпасов и вооружение ВСУ в Харьковской области.