Уничтожение комплекса спутникового интернета Starlink ВСУ попало на видео

Спецназ Росгвардии уничтожил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства. Там же редакции предоставили видео.
В ходе боевой работы операторами ударных дронов Росгвардии было нанесено огневое поражение по позициям украинских военных. Сотрудники спецслужбы произвели серию ударов дронами-камикадзе, уничтожив личный состав, вооружение и боеприпасы ВСУ.
На кадрах видно, как дрон-разведчик зафиксировал уничтожение комплекса спутникового интернета Starlink.
Ранее сообщалось, что Росгвардия уничтожила склад боеприпасов и вооружение ВСУ в Харьковской области.