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20:37, 21 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о планах Зеленского встретиться с Трампом раньше Путина

Bloomberg: Зеленский рассчитывает встретиться с Трампом раньше Путина
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом раньше российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что поводом для встречи может стать подписание соглашения по редкоземельным металлам. Источник Bloomberg заявил, что Зеленский надеется, что соглашение будет подписано в присутствии его и Трампа. Издание заключило, что завершенная сделка по доступу США к украинским ископаемым в обмен на гарантии безопасности стала бы ключевым элементом усилий администрации Трампа по прекращению конфликта. Также, по мнению авторов издания, сделка поможет преодолеть разрыв между Вашингтоном и Киевом, который возник за последнее время.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие выгоды Украины для США. По его словам, дальнейшее спонсирование Соединенными Штатами конфликта на Украине было бы неверным решением из-за неэффективности этой помощи и коррупции.

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